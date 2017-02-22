FLAŞ HABER

Haftalık Hava Durumu

Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Şubat 2017 Çarşamba 15:23

Kalın: “Adım Atması Gereken Taraf Rum Tarafıdır”

Kalın: 'Adım Atması Gereken Taraf Rum Tarafıdır”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Enosis" kararının Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan'a bağlanması idealini ifade ettiğine dikkati çekerek, bu kararla tekrar bu fikir ve bu hayalin canlandırılmaya çalışıldığına anlattı.

Kalın, “adım atması gereken taraf  Rum tarafıdır” ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rum tarafında kabul edilen 'Enosis' kararına ilişkin bir soru üzerine Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2004'te gündeme gelen "Annan Planı" ile ilgili çok önemli ilke ortaya koyduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O ilke de şuydu, 'Biz her zaman Kıbrıs meselesinin çözümünde bir adım önde olacağız. Türkiye geçtiğimiz bu 13-14 yıllık süre içerisinde her zaman bir adım önde oldu. Fakat Rum tarafının tavrına baktığınız zaman ki, 2004 yılında yapılan referandumunda da bunu açıkça gördük. Referanduma 'hayır' demek suretiyle adanın birleşmesini de böylece bir kriz ortamına sürüklemiş oldular. 13 yıl sonra yine aynı noktaya geldik. Bu arada şartlar değişti. Bu süre içerisinde gerek Kıbrıs Türk tarafı gerek Türkiye olarak biz hep yapıcı bir tutum içerisinde olduk. Adanın iki toplumlu, iki kesimli adil, sürdürülebilir bir siyasi yönetim modeline kavuşturulabilmesi için çok yoğun bir çaba sarf ettik."

Kalın,"Enosis" kararının Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan'a bağlanması idealini ifade ettiğine dikkati çekerek, bu kararla tekrar bu fikir ve bu hayalin canlandırılmaya çalışıldığına anlattı.

Bu fikrin kabul edilebilir hiçbir yanının bulunmadığını vurgulayan Kalın, kararın Rum tarafının niyetlerini göstermesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Kalın, bu durumun, Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin güvenlik ve garantilerine ilişkin kaygılarını ve ısrarının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha teyit ettiğine işaret ederek, "Biz hep baştan beri söyledik. Türkiye'nin oradaki güvenlik ve garantilerle ilgili statüsü, garantör bir ülke olarak asla Rum tarafına dönük değildir, oradaki Kıbrıs Türklerini ve Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı korumaya dönüktür. Umarız Rum tarafı bu kararından vazgeçer. Hele müzakerelerin kritik bir aşamaya girdiği böyle bir dönemde bu kararın gündeme getirilmiş olması elbette müzakereleri bundan sonra çok olumsuz yönde etkileyecektir. Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'da kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek TSK'da kadın subay ve astsubaylar başörtüsü...
Moodist'ten Sigara İçenlere Ve Bırakanlara Doğru Beslenme Önerileri Moodist'ten Sigara İçenlere Ve Bırakanlara Doğru...
Çocuk Ağız Ve Diş Bakımında Annelere Tavsiyeler Çocuk Ağız Ve Diş Bakımında Annelere Tavsiyeler
Irmak Bebeğin Babası Dehşet Saçtı! Irmak Bebeğin Babası Dehşet Saçtı!
Çavuşoğlu: “DEAŞ'e Karşı, YPG-PKK Gibi Bir Terör Örgütüyle Hareket Etmek Yılanla Yatağa Girmek Demek" Çavuşoğlu: “DEAŞ'e Karşı, YPG-PKK Gibi...
Demirtaş 5 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Demirtaş 5 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

TSK'da kadın subay ve astsubaylar başörtüsü...
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan TSK'da başörtüsü serbestisinin önünü açacak yönetmelik...

Haberi Oku