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KADIN OLMAK SUC MU?ALLAH BELANIZI VERSIN

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Gülcan Kırcılı'nın (16) cesedi bulundu. Olay, Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi.

KADIN OLMAK SUC MU?ALLAH BELANIZI VERSIN

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Gülcan Kırcılı'nın (16) cesedi bulundu. Olay, Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi.

17 Nisan 2018 Salı 23:54
KADIN OLMAK SUC MU?ALLAH BELANIZI VERSIN
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KADIN OLMAK SUC MU?ALLAH BELANIZI VERSIN..


Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Gülcan Kırcılı'nın (16) cesedi bulundu.
Olay, Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi.
Yürüyüş yapanlar suda hareketsiz duran cesedi görünce polisi aradı.


Olay yerine gelen ekipler, sudaki cesedin Gülcan Kırcılı'ya ait olduğunu saptadı. Ayrıca genç kıza ait kayaların üzerine bırakılmış okul çantası ve mont da bulundu.
Ekipler, çantanın içerisinde ise genç kıza ait cep telefonu, cüzdan ile birlikte okul kitaplarını buldu.
Çevrede toplananlar, genç kızın cansız bedeninin sudan çıkarılmasını izleyerek cep telefonlarıyla görüntü çekti.
Bazıları da polislerin çalışmasını ağlayarak izledi.


Bu sırada Kırcılı'nın öldüğünü öğrenen yaşlı bir kadın da Benim oğlum da yıllar önce cinayete kurban gitti. Eşi tarafından öldürüldü. Ben bu kızın kaderine ağlıyorum dedi.
Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Tecavüze maruz kaldığı tespit edildiği söyleniyor
Tecavüz edip intiharına sebep olanları yüce mevlam bin beter etsin..

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanKızCeset
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