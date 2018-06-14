Jandarma'dan şeker ikramlı bayram denetimi

Manisa'da jandarma ekipleri bayram öncesi yapılan trafik denetiminde sürücülere hız yapmamaları ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak şeker ikram ettiler.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa Akhisar'da trafik denetimi yapıldı.

Jandarma ekipleri araçları durdurarak denetimlerini sıklaştırırken, hız kuralları, emniyet kemeri, hatalı sollama gibi konularda sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.

İzmir-İstanbul karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler tarafından drone ile yol kontrolü de yapıldı. Ekipler kural ihlali yapan sürücüleri bilgilendirerek ikaz etti. Trafik ekipleri uygulamada uyarılarda bulundukları sürücülere bayram şekeri ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Denetimler hakkında bilgi veren Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Jandarma Albay Şinasi Güçlü, "Öncelikle bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayram tatili süresince yaklaşık toplamda 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma trafik personeli, 2 tane helikopter, 37 tane insansız hava aracı ile bayram tatili süresince hep yollarda olacağız. Denetim ve kontrollere devam edeceğiz. Amacımız bütün vatandaşlarımızın sağlıklı ve kazasız bir şekilde Ramazan Bayramı'nı geçirmeleri ve aynı şekilde memleketlerine dönmelerini sağlamak. Sizler için yollardayız, lütfen hız yapmayın. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Emniyet kemeri hayatımızı kurtarmak için çok önemlidir. Lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Hepinize iyi bayramlar diliyorum" dedi.