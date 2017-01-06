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06 Ocak 2017 Cuma 05:57

İZMİR’DEKİ TERÖR SALDIRISI…

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI…
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İZMİR’DEKİ TERÖR SALDIRISI…

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Son zamanlarda ve bugün özelde İzmir, genelde Anadolu’nun çeşitli illerinde gerçekleşen terör saldırılarının KKTC’yi de yasa boğduğuna dikkati çeken Serdar Denktaş, Anadolu halkının acısına ortak olduklarını söyledi.

Denktaş yazılı açıklamasında, “Terörü Anadolu halkının kaderi yapmak isteyenler bilmelidirler ki, terör Anadolu halkının kaderi olmayacak. Türk milletinin milli birlik ve bütünlüğünü bozmak, huzur ve güvene engel olmak adına gerçekleşen kirli ve hain saldırılar emellerine ulaşamayacak, Türk milletini yıldıramayacak” dedi.

Denktaş, hain saldırıda şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyerek, “Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

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Anahtar Kelimeler
IzmirSaldırıSerdar Denktaş
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