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İzmir'de Film Senaryolarına Taş Çıkartan Dram

İzmir’de, film senaryolarına taş çıkartan bir dram yaşandı.

İzmir'de Film Senaryolarına Taş Çıkartan Dram

İzmir’de, film senaryolarına taş çıkartan bir dram yaşandı.

27 Kasım 2014 Perşembe 17:26
İzmir'de Film Senaryolarına Taş Çıkartan Dram
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İzmir'de Film Senaryolarına Taş Çıkartan Dram


İzmir’de, film senaryolarına taş çıkartan bir dram yaşandı. Üç yaşında evlatlık verilen Zehra K, zengin bir ailenin evladı olduğunu sanarak büyüdü. Gerçeği 12 yıl sonra öz annesinin ‘Hasretine dayanamıyorum’ sözleriyle öğrendiğinde ise her şeyi geride bırakıp öz annesinin kollarına koştu.
Benzerlerine ancak filmlerden tanık olabileceğimiz olay İzmir’de yaşandı. Seyhan K, 16 yıl önce yaptığı evlilikten Zehra adında bir çocuk sahibi oldu.

EVLİLİĞİ ALKOL BİTİRDİ

Çiftin mutluluğu, kocanın alkol bağımlılığı nedeniyle kısa sürdü. Tek celsede boşandılar. Seyhan K, 2 yaşındaki kızını da alıp yeni bir hayata başladı. Ancak geçim sıkıntısı belini büktü. Kızı Zehra’yı Çeşme’nin zengin ailelerinden birine evlatlık verdi. Seyhan K, daha sonra bir evlilik daha yaptı ancak yine alkol bağımlılığı nedeniyle ayrıldı. Tüm bu süreçte de kızını hiç görmedi. Talihsiz kadın, geçimini de evlere temizliğe giderek kazandı.

KIZI İÇİN KAPI KAPI DOLAŞTI

Babasının da telkiniyle hasreti içinde büyüyen kızını bulmaya karar veren Seyhan K, aile adres değiştirince polisten yardım istedi. Aileyi buldu. Kızı okuldayken kapılarını çaldı ancak “Bugüne kadar neredeydin, kızı asla vermeyiz” cevabıyla yıkıldı. Talihsiz kadın yılmadı, tekrar aileye gittiğinde bu kez kızı da evdeydi. Evlat hasretiyle “Kızımı istiyorum” diyen Seyhan K’ya bu kez aile cevap vermedi. Zehra’ya tüm gerçeği anlatarak kararı kendisinin vermesini istedi.

Gerçekleri 12 yıl sonra öğrenince gözyaşına boğulan Zehra K, kendisine yıllardır anne ve babalık yapan aileye teşekkür etti. Koleji, serveti geride bırakarak annesinin kollarına koştu ve birlikte dedesinin yaşadığı Adana’ya gitti.

Babalığı kalp krizi geçirdi

Ancak Zehra’nın geride bıraktığı ailesi de evlat acısına dayanamadı. Baba Orhan A, kalp krizi geçirdi. Hastanede hayata döndürüldü, anne ise psikolojik tedavi gördü. Telefonla ulaştığımız anne Seyhan K, konu hakkında konuşmayacağını söyledi. 

Son Güncelleme: 27.11.2014 17:28
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