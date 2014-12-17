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İranlı Gelin Adayının İstekleri Pes Dedirtti!

Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programında talibini arayan Maryam Mahmoudi, kendisine talip olacak kişiden istedikleriyle ekran başındakileri şaşırttı.

İranlı Gelin Adayının İstekleri Pes Dedirtti!

Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programında talibini arayan Maryam Mahmoudi, kendisine talip olacak kişiden istedikleriyle ekran başındakileri şaşırttı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 10:44
İranlı Gelin Adayının İstekleri Pes Dedirtti!
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Show Tv' Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yol Arkadaşım' isimli izdivaç programında zengin koca arayan İranlı aday Maryam Mahmoudi'nin istekleri pes dedirtti. Mahmoudi'nin talepleri kendisine talip olan damat adayının ağzını açık bıraktı.

"BİR GİYDİĞİMİ BİR DAHA GİYMEM"

Programda kendisine talip olacak adayların maddi durumlarının iyi olması gerektiğini vurgulayan gelin adayı "Bir giydiğimi bir daha giymem,. Her gün mağaza gezerim. Bana talip olacak kişinin maddi durumunun iyi olması gerekir. Hayatıma girecek kişinin beni mutlu etmesi gerekiyor" dedi.

"BİR DE ÖZEL ŞOFÖR İSTİYORUM"

İstekleri bununla da sınırlı kalmayan Mahmoudi, zaman zaman alkol aldığını ve bunun için özel şoför istediğini belirterek "Bir ev istiyorum. Dekorasyonunun iyi olması lazım. Bir de şoför istiyorum. Bazı zamanlar alkol alıyorum. Şoförümün beni istediğim yere götürmesi lazım. Kadının bakımlı olması gerekiyor. Kuaför masrafım aylık 3 bin lira falan oluyor" şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 17.12.2014 10:46
Anahtar Kelimeler:
Iranlı Gelim Maryam MahmoudiKıbrıs Manşet
Yorumlar
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sevos 2014-12-17 19:27:45

Acaba bu kadini alacak bir enayi var midir? Bu kiz resmen kendini satiliga cikarmis.en cok para verene satacak.

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