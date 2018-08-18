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İdlib pazarlığı

Ankara'da 50 ülkeden diplomatik temsilcilerle bir araya gelen BM yetkilileri "Suriye ordusu İdlib'e saldırırsa 700 bin kişi göç edecek. Türkiye de bundan etkilenecek. BM olarak en fazla 75 bin kişiye yardım ederiz" dedi

İdlib pazarlığı

Ankara'da 50 ülkeden diplomatik temsilcilerle bir araya gelen BM yetkilileri "Suriye ordusu İdlib'e saldırırsa 700 bin kişi göç edecek. Türkiye de bundan etkilenecek. BM olarak en fazla 75 bin kişiye yardım ederiz" dedi

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:40
İdlib pazarlığı

Ankara'da 50 ülkeden diplomatik temsilcilerle bir araya gelen BM yetkilileri "Suriye ordusu İdlib'e saldırırsa 700 bin kişi göç edecek. Türkiye de bundan etkilenecek. BM olarak en fazla 75 bin kişiye yardım ederiz" dedi

Suriye rejiminin İdlib’e yönelik askerî operasyon hazırlığı yaptığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM), Ankara’da basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Aralarında Dışişleri Bakanlığından ve Rusya’dan temsilcilerin de olduğu yaklaşık 50 ülkeden diplomatik misyona İdlib’e muhtemel operasyon ve bölgede yaşanacak muhtemel insan krize ilişkin bilgi verildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantıda İdlib’e ilişkin olumlu ve olumsuz senaryolar masaya yatırıldı. BM’ye göre olumlu senaryo Astana sürecinde gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’de askerî operasyon düzenlenmeden Türkiye, Rusya ve İran’ın öncülüğünde siyasi çözüm bulunması. Olumsuz senaryoya göre ise Esad rejiminin, Rusya desteği ile bölgede geniş çaplı saldırı yapması ve 3,5 milyon nüfusu bulunan bölgede yeni göç akımını başlaması.

BM: 75 BİN KİŞİYE YARDIM EDERİZ
BM, operasyonun bölgenin güney ve güney doğusuna yapılmasını ve yaklaşık 700 bin kişinin İdlib’den Halep, Şam ve bölgenin kuzeyine göç etmesini öngörüyor. BM yetkilileri Hatay ile sınırı bulunan İdlib’ten Türkiye’ye göç dalgası bekliyor, ancak bu göçün Fırat Kalkanı bölgesine yönlendirilmesi planlanıyor. Göç dalgasında sadece 75 bin kişiye yardım edebileceklerini söyleyen BM yetkilileri, insani yardım, çadır, ilaç ve su konusunda endişeleri bulunduğunu belirtti. BM yetkilileri, bölgede görev yapan kendi personelinin bile bu göç sırasında mahsur kalacağından endişe duyduğunu kaydetti.

12 GÖZLEM NOKTAMIZ VAR
Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlen İdlib’te muhaliflerin garantörlüğünü üstlenen Türkiye, kent çevresine ateşkesi izlenmesi için 12 gözlem noktası oluşturarak, bölgeye asker göndermişti. Aynı şekilde Rusya ve İran, İdlib’in çevresinde Suriye rejimi ve rejime bağlı güçlerin gözetimi için bölgede gözlem noktaları oluşturmuştu.

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