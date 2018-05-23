Yıllar sonra ortaya çıktı... İbrahim Kutluay - Demet Akalın ilişkisi neden bitti?
Demet Şener ve Demet Akalın kavgası yıllar sonra yeniden alevlendi. Demet Şener, canlı yayında Demet Akalın için açtı ağzını yumdu gözünü! Şener, “Demet Akalın’ın ‘aldatıldım’ iddiaları gerçek değil. İbrahim'in ailesi Demet Akalın'ı istememiş” dedi.
ibrahim Kutluay ile boşanan Demet Şener'in dün evlendiği günden bir kareyi takipçileriyle paylaşması şaşırttı. Gelinlikli fotoğrafının altına binlerce yorum alan Demet Şener, Demet Akalın'lı bir yoruma da yanıt verdi.
Demet Şener takipçisinin 'Zamanında da Demet Akalın'ı sizinle aldatmadı mı? Adam gibi sevmediği baştan belliydi' yorumuna çıldırdı.
'ARTIK SUSMAK YOK'
Demet Şener'in bu yanıtı da Demet Akalın'ın çıldırtacak cinsten. Demet Şener takipçisine 'Yıllarca üzerimden prim yaptı, mağdur numarasıyla. Susmak yok artık. Yeter' diyerek herkesi şoke etti.
İşte bu cevabın ardından Demet Şener, bugün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.
'DEMET AKALIN'IN 'ALDATILDIM' İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'
Demet Şener, Demet Akalın için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Ben bu mağdur edebiyatından ve yalanlardan çok sıkıldım' diyen Şener, 'Demet Akalın'ın aldatıldım iddiaları gerçek değil' dedi.
İşte Demet Şener'in olay yaratacak o açıklamaları:
“Ben bu mağdur edebiyatından ve yalanlardan çok sıkıldım. Benim bir ailem ve çocuklarım var. Benim için yıllarca konuştu bu kadın. Ben kimsenin sevgilisini almadım. Bir ilişki biter bir ilişki başlar. Biten bir ilişkiden sonra öncesinde ne olduğu beni ilgilendirmez. Demet Akalın, verdiği röportajlarda üçüncü şahıslar yok deyip durdu ama bu damga üzerime yapıştı. Ben Demet Akalın'a bir kere merhaba demedim… Onların ilişkisi bizim ilişkimiz başlamadan 4 ay önce bitmiş! Ama Demet Akalın, baktı ki benim adım iyi oradan yürüdü… Demet Akalın'ın aldatıldım iddiaları gerçek değil. İİbrahim Kutluay'la ilişkileri benim yüzümden bitmedi. İbrahim'in ailesi Demet Akalın'ı istememiş.”
'İBRAHİM KUTLUAY, DEMET AKALIN İLE EVLİLİĞE YANAŞMADI'
Demet Şener'in ardından, Demet Akalın'ın İbrahim Kutluay'la sevgili olduğu dönemde ev arkadaşı olan Özlem Selanik de canlı yayına bağlanıp yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'İbrahim Kutluay, ilişki boyunca Demet Akalın ile evliliğe yanaşmadı ve hep bahaneler üretti' diyen Özlem Selanik, 'Bu sebepten dolayı da ilişki hiçbir zaman Demet Akalın'ın istediği boyuta geçmedi. Demet Şener ve Demet Akalın'ın da bir tanışıklığı yok. O dönem Demet Şener podyumlarda fırtına gibi eserken Demet Akalın zaten şarkıcılığa başlamıştı. Öte yandan İbrahim Kutluay, Demet Şener hayranıydı. Hatta ‘Türkiye'de iki kadın beğeniyorum onlar da Hülya Avşar ve Demet Şener' derdi. Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın hayatına Demet Akalın döneminde girmedi.”