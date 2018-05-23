Yıllar sonra ortaya çıktı... İbrahim Kutluay - Demet Akalın ilişkisi neden bitti?

Demet Şener ve Demet Akalın kavgası yıllar sonra yeniden alevlendi. Demet Şener, canlı yayında Demet Akalın için açtı ağzını yumdu gözünü! Şener, “Demet Akalın’ın ‘aldatıldım’ iddiaları gerçek değil. İbrahim'in ailesi Demet Akalın'ı istememiş” dedi.

ibrahim Kutluay ile boşanan Demet Şener'in dün evlendiği günden bir kareyi takipçileriyle paylaşması şaşırttı. Gelinlikli fotoğrafının altına binlerce yorum alan Demet Şener, Demet Akalın'lı bir yoruma da yanıt verdi.



Demet Şener takipçisinin 'Zamanında da Demet Akalın'ı sizinle aldatmadı mı? Adam gibi sevmediği baştan belliydi' yorumuna çıldırdı.



'ARTIK SUSMAK YOK'



Demet Şener'in bu yanıtı da Demet Akalın'ın çıldırtacak cinsten. Demet Şener takipçisine 'Yıllarca üzerimden prim yaptı, mağdur numarasıyla. Susmak yok artık. Yeter' diyerek herkesi şoke etti.



İşte bu cevabın ardından Demet Şener, bugün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.



'DEMET AKALIN'IN 'ALDATILDIM' İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'

