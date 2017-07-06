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06 Temmuz 2017 Perşembe 19:35

Hamile Kadına Tecavüz Edip..

Hamile Kadına Tecavüz Edip..
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Hamile kadına tecavüz edip, çocuğu ile birlikte öldürdüler
Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Vahşetle ilgili jandarma eşgalleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi.
Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi’nde oturan ve eşi fabrikada çalışan ismi açıklanmayan Suriye uyruklu hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında eşgallari belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’nde arama çalışması başlatıldı.


 
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