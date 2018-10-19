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"Haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz"

NAMİ: “BİZ DE HAKLI MENFAATLERİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

"Haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz"

NAMİ: “BİZ DE HAKLI MENFAATLERİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
"Haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz"

 Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'deki görevlerine devam edeceğini belirtti.

Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tek taraflı eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Hakça bir paylaşım olmadan masaya oturup doğal kaynakların paylaşılması konusunda bir mutabakat sağlamadan bunları kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Dönmez, İzmir’de Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin dün Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılması ve söz konusu girişimin gemiye refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından yapılan manevralarla engellenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dönmez, buradaki konuşmasında, toplantı öncesinde Nami ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, KKTC ile önceden beri birçok iş birliği yapıldığını ve adanın arz güvenliğine ilişkin ortak projelerin hızla ilerlediğini söyledi.

Dönmez, Kıbrıs açıklarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin maruz kaldığı taciz girişimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı ve kendilerinin görüşlerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

TPAO'nun araştırma gemisinin, bakanlığın kendisine vermiş olduğu arama ruhsatı kapsamında işlemlerine devam ettiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız. Geçmişte yine KKTC'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarında da benzer sismik çalışmalar vardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tek taraflı eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Hakça bir paylaşım olmadan masaya oturup doğal kaynakların paylaşılması konusunda bir mutabakat sağlamadan bunları kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı. Bunun açıklamasını yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacak diye düşünüyorum."

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami de Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
KKTC'nin enerji konusundaki çalışmalar için yakın iş birliğinin devam edeceğini belirten Nami, "Kıbrıs açıklarında Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini de koruma yönünde adımlar atıyoruz. Bizim dostluk elimiz her zaman uzandı ama Rum tarafı tek yönlü adımlar atmayı tercih etti. Biz de haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda önceki gün akşam saatlerinde çalışmalarına başlamıştı.

 

Son Güncelleme: 19.10.2018 16:52
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