banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Günler sonra şaşırtan gelişme! 200 metre ileride bulundu...

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.

Günler sonra şaşırtan gelişme! 200 metre ileride bulundu...

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:20
Günler sonra şaşırtan gelişme! 200 metre ileride bulundu...

Günler sonra şaşırtan gelişme! 200 metre ileride bulundu...

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18'inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti.

3 buçuk yaşındaki minik Leyla'ya ait elbiseler dün akşam saatlerinde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak tarla içinde arama çalışması başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı çalışmada tarla didik didik arandı. Leyla'nın ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları tarlanın ortasında bulundu. Ekipler Leyla'ya ait elbiseleri tutanak tutup teslim aldı.

'Leyla'nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu'

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir 'Leyla arama kurtarma çalışmalarının 18'inci günüde bulundu. Çalışmalar kapsamında jandarma, korucu ve AFAD ekipleri çok çalıştılar, bulamadılar. Defnedildikten bir hafta sonrada elbiseleri bulundu. Bizim bir akraba tarlayı biçerken Leyla'ya ait penyeyi buluyor. Diğer elbiseleri de jandarma tarlayı ararken külotlu çorabı bulundu. Olay yeri inceleme ekibi geldi. AFAD ve jandarmada geldi. Penyeyi buldular. Daha sonra köye doğru arama yapacaklardı bu sırada Leyla'ya ait diğer elbiseler tarla içerisinde bulundu. Drone bulamadı. Jandarma buldu. Leyla'nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu' dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de “olağanüstü kurultay“ hareketliliği
CHP'de “olağanüstü kurultay“ hareketliliği
Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret“ten ceza
Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret“ten ceza
Leyla’nın babası anlattı herkesin yüreği yandı!
Leyla’nın babası anlattı herkesin yüreği yandı!
Diyanet kurban fiyatlarını açıkladı
Diyanet kurban fiyatlarını açıkladı
Bal kovanlarının içinden çıkanlar şok ettti
Bal kovanlarının içinden çıkanlar şok ettti
Ankara'da plakalar değişiyor...
Ankara'da plakalar değişiyor...
Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!
Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!
11 yıl aradan sonra Shakira yeniden İstanbul'da
11 yıl aradan sonra Shakira yeniden İstanbul'da
Kötü koku gelmesi üzerine komşular ev sahibini aradı!
Kötü koku gelmesi üzerine komşular ev sahibini aradı!
Kadın güvenlikçiler plajda suçüstü yakaladı! Telefonundan çıkanlar...
Kadın güvenlikçiler plajda suçüstü yakaladı! Telefonundan çıkanlar...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim