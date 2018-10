“Güneş enerjili perde“ üretip ihracatına başladı

YALÇIN ENERJİ ÜST YÖNETİCİSİ AHMET FUAT YALÇIN: "DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK PERDE GÖRÜNTÜSÜNE SAHİP KATLANABİLİR GÜNEŞ PANELİ OLARAK TANIMLADIĞIMIZ 'GÜNEŞ ENERJİLİ PERDENİN' ÜRETTİĞİ ELEKTRİKLE BİR EVİN YILLIK FATURASININ ÜÇTE BİRİ KARŞILANABİLİR"



Yıldız Teknopark'ta bulunan Yalçın Enerji'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Fuat Yalçın ürettikleri ve dünyanın ilk ve tek gerçek perde görüntüsüne sahip katlanabilir güneş paneli olarak tanımladığı "güneş enerjili perde"nin elektrik faturasında ciddi tasarruf sağlanacağını belirterek, "Perdeyle ilk olarak Ukrayna'ya ihracat yaptık, şu anda New York'tan iki firma ve Kıbrıs'tan da bir firma sipariş verdi." dedi.



Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek lisans tezi olarak çalıştığı ve 2,5 yıl süren bir Ar-Ge sürecinin ardından patentli ürünü haline getirdiği “güneş enerjili perdeyi” (solar curtain), özellikle yüksek katlı binalarda oturan ve güneş enerjisinden yararlanmak isteyenler için geliştirdiklerini söyledi.



Yalçın, bina çatılarına güneş paneli kurabilmek için ortak bir karar olması gerektiğini, fakat perde için böyle bir karara ihtiyaç olmadığını kaydetti.



Perdede kullandıkları güneş hücresini Amerika ve Tayvan'dan aldıklarını, diğer malzemeleri Türkiye'den tedarik ettiklerini dile getiren Yalçın, kullandıkları hücredeki verimlilik oranının yüzde 22 ile en yüksek seviyede olduğunu vurguladı.



"GÜNEY CEPHEDE 700 VAT SAAT ÜRETİM"



Şu anda, kümelenme kapsamındaki kitlesel fonlama kampanyası sayesinde perdenin iki metrekaresinin 6 bin 250 lira olduğunu ifade eden Yalçın, şu bilgileri verdi:



"Bu perdenin İstanbul'da güney cephede bir pencerede günde 5 saatlik aydınlanma süresinde ürettiği elektrik 700 vatsaat. Bu üretimle televizyon 14 saat çalıştırılabilir. Aynı şekilde buzdolabının 7 saat çalışması veya bir lambanın 70 saat yanması sağlanabilir. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre, dört metrekarelik güneş perdesi ile dört kişilik bir evin yıllık elektrik tüketiminin üçte biri karşılanabilir. Dünyanın ilk ve tek gerçek perde görüntüsüne sahip katlanabilir güneş paneli olarak tanımladığımız 'güneş enerjili perdenin' ürettiği elektrikle bir evin yıllık faturasının üçte biri karşılanabilir. Perdenin kurulum süresi bir gün. Güç kutusu dediğimiz mikro invertörü prize taktığınız zaman perdenin ürettiği elektriği doğrudan kullanmaya başlayabiliyorsunuz."



"2019'DA SERİ ÜRETİM HEDEFİ"



Şimdiye kadar Türkiye'de bazı ofis ve evlerde kurulum gerçekleştirdiklerini ve büyük şirketlerden de sipariş aldıklarını anlatan Yalçın, "Perdeyle ilk olarak Ukrayna'ya ihracat yaptık, şu anda New York'tan iki firma ve Kıbrıs'tan da bir firma sipariş verdi. Halen küçük miktarda test etmek için alıyorlar, ama sonrasında tüm ofislerini kapsayacak şekilde talepte bulunacaklar." diye konuştu.



Seri üretime geçilmesiyle panel perde fiyatlarının düşebileceğine değinen Yalçın, "Gelecek yıl seri üretime geçeceğiz. Yılda 80 megavatlık üretim kapasitesi olan bir fabrika kurmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yalçın, seri üretimle birlikte tüketiciler için bir de aplikasyon geliştirdiklerini belirterek, bu aplikasyon üzerinden perdenin takılacağı pencerenin hangi açıda olduğu, güneşi ne kadar aldığı gibi verilerin hesaplanabileceğini söyledi.



"TÜRKİYE'DE PAZAR 1,7 MİLYAR DOLAR"



Ürünü geliştirme süresinde görüşmeler yaptıklarını ve otel, özel okullar ile hastanelerin güneş enerjili perde için önemli bir pazar oluşturduğunu anlatan Yalçın, Türkiye'de bu alanda 1,7 milyar dolarlık bir pazar potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.



Yalçın, Avrupa'daki pazar büyüklüğünün 10,7, Amerika'nın 10,1 ve Ortadoğu'nun pazar büyüklüğünün ise 3,8 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bu bölgeleri hedef pazar olarak gördüklerini kaydetti.



Yalçın, perdeyi modüler olarak üreteceklerini ve marketlerde satışa çıkarıp tüketicilerin kullanımına sunacaklarını da sözlerine ekledi.