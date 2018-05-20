Gri listedeki terörist öldürüldü

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen BTÖ'lü teröristlerden birinin terör arananlar gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük isimli terörist olduğu tespit edilmiştir' denildi.



Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük isimli teröristin 14 yıl öncePKK'ya katıldığı, sözde Ocacık gücü eski sorumlusu olduğu,Çemişgezek ilçesinde lojman ve emniyeteeylemleri ile 3 kişinin kaçırılması ve 2 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına karıştığı ortaya çıktı.