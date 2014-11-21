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Google Maps’e Türkiye'den Çok Sert Uyarı

Ankara’daki Kara Harp Okulu’nun krokisi Google Maps’te yayınlanınca Türkiye'den çok sert uyarı geldi: Haritadan kaldırın!

Google Maps’e Türkiye'den Çok Sert Uyarı

Ankara’daki Kara Harp Okulu’nun krokisi Google Maps’te yayınlanınca Türkiye'den çok sert uyarı geldi: Haritadan kaldırın!

21 Kasım 2014 Cuma 16:58
Google Maps’e Türkiye'den Çok Sert Uyarı
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Google Maps’e Türkiye'den Çok Sert Uyarı
Ankara’daki Kara Harp Okulu’nun krokisi Google Maps’te yayınlanınca Türkiye'den çok sert uyarı geldi: Haritadan kaldırın!

Google Maps’te bir süredir Ankara’daki Kara Harp Okulu’nun adres bilgisi ve krokisi yer almaya başladı. Türkiye’de, Google’ın harita çalışmasını yapan Başarsoft, krokinin “yanlış bilgilerle de olsa” bir kullanıcı tarafından sisteme eklenmesi üzerine Google’la iletişime geçti. Başarsoft, bu tesisin adresinin yanlış bile olsa sistemden çıkarılmasının önemine işaret etti. Google’ın, okulun krokisini birkaç güne kadar sistemden çıkarması bekleniyor.


Başarsoft kaynakları, kullanıcıların bazen işletmelerini sisteme yüklediklerini belirterek, “Kara Harp Okulu da sisteme yüklenmiş. Tabii bundan Google’ın ilk anda haberdar olması mümkün değil. Biz gerekli uyarıları yaptık. Kara Harp Okulu adresinin yanlış bile olsa haritada yer almaması lazım. Çünkü bu stratejik bir tesis ve Google Maps’te yer alması yasak. Birkaç güne kadar çıkarılır” bilgisini verdi. Dünyadaki askeri tesislere haritalarında yer vermeyen Google bu kuralı Türkiye için de eksiksiz uyguluyor. Daha önce başka bir arama motoru, askeri tesisleri gösterdiği için Genelkurmay ile mahkemelik olmuş, bu nedenle ceza almıştı. 

Son Güncelleme: 21.11.2014 16:59
Anahtar Kelimeler:
Google Maps’e Türkiyeden Çok Sert Uyarı
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