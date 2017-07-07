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07 Temmuz 2017 Cuma 16:37

Gece Uyurken Kocasını....

Gece Uyurken Kocasını....
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Dayakçı kocasını vurdu
Diyarbakır'da 32 yaşındaki kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasını uyurken bacağından tabancayla vurdu. 4 çocuk annesi kadın tutuklandı.

Oto galericisi olan 36 yaşındaki S.K. iddiaya göre eşine sürekli şiddet uyguluyordu. Eşinden şiddet gören S.K. isimli kadın, önceki gece çocuklarını uyuttuktan sonra evde bulunan tabanca ile uyuyan eşine ateş etti. Yaralı adam tedavi altına alınırken, kadının eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, olay günü de yine kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi. S.K. tutuklandı.

 
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