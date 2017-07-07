Gece Uyurken Kocasını....

Dayakçı kocasını vurdu



Oto galericisi olan 36 yaşındaki S.K. iddiaya göre eşine sürekli şiddet uyguluyordu. Eşinden şiddet gören S.K. isimli kadın, önceki gece çocuklarını uyuttuktan sonra evde bulunan tabanca ile uyuyan eşine ateş etti. Yaralı adam tedavi altına alınırken, kadının eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, olay günü de yine kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi. S.K. tutuklandı.