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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz'la ilgili sosyal medya hesabından, "Bugün Türkiye'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir" dedi.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz'la ilgili sosyal medya hesabından, "Bugün Türkiye'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir" dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 23:01
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz'la ilgili sosyal medya hesabından, "Bugün Türkiye'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir" dedi.

Geçtiğimiz sezon şampiyon Galatasaray'ın forveti olarak Süper Ligde 29 golle gol krallığı unvanına sahip olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle alakalı paylaşımda bulundu.

'BUNA SONSUZ MİNNET DUYMAKTAYIZ'

'Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün' diyerek sözlerine başlayan Gomis'in paylaşımı şu şekilde:

'Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir unutmayacağız...'

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