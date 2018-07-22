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Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles için transfer teklifi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles için Juventus'un Porto'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Eğer transfer gerçekleşirse Cim Bom, elde edilen kârdan %10 pay alacak.

Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles için transfer teklifi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles için Juventus'un Porto'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Eğer transfer gerçekleşirse Cim Bom, elde edilen kârdan %10 pay alacak.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:33
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles için transfer teklifi!

Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles için transfer teklifi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles için Juventus'un Porto'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Eğer transfer gerçekleşirse Cim Bom, elde edilen kârdan %10 pay alacak.

Galatasaray'ın 2016 yazında Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles hakkında Brezilya basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.

Porto'da gösterdiği performansla takımının şampiyonluğuna büyük katkıda bulunan ve değerini katlayan 25 yaşındaki sol bek için Juventus'un astronomik bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

UOL Esporte'nin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Torino devi, Brezilyalı savunmacı için Porto'ya tam 30 milyon euro teklif etti. 

Bununla birlikte Porto'nun oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli olan 40 milyon euro'da ısrar ettiği kaydedildi.

Eğer Telles'in transferi gerçekleşirse Cim Bom, Porto'nun elde ettiği kârdan %10 oranında bir pay alacak.

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