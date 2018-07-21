Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost imzayı attı!

Adı uzun bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılan Bas Dost, Sporting Lizbon'da kaldı. Hollandalı golcü, önümüzdeki sezon da Portekiz ekibinde forma giyecek.

Fenerbahçe'nin transfer etmek için uzun bir süredir uğraş verdiği Bas Dost'tan Sarı Lacivertliler'e kötü haber geldi.



29 yaşındaki Hollandalı santrforun önümüzdeki sezon da Sporting Lizbon forması giyeceği kesinleşti.



Portekiz kulübü, haberi resmi Twitter hesabı aracılığıyla yayınladığı bir videoyla duyururken golcü oyuncunun üç yıllık yeni sözleşmeye imza atttığı kalacağı açıklandı.