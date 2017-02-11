Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:31

Fare Tek Başına Aile Faciasına Yol Açtı!

Fare Tek Başına Aile Faciasına Yol Açtı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Bir fare aile faciasına yol açtı!
Aydın’ın Germencik İlçesi Yeni Mahalle mezbaha Caddesi Uzun Sokak üzerindeki bir evde sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama sonucu 3 yıllık evli bir çift ile 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı. İlk etapta sebebi belirlenemeyen patlamanın farenin mutfak tüpüne ait hortumu kemirmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı öğrenildi.

Olay Sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işe gidecek olan kocası HASAN Ertaş’a kahvaltı hazırlamak için erkenden uyanan Leyla Ertaş sobayı yaktığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir anda alevler içinde kalan evin çatısındaki tüm kiremitler havaya fırlarken, evin çevre duvarları tamamen yıkıldı. Deprem oluyormuşçasına çevredeki evlerin üzerine de gökten kiremit yağarken patlamanın ardından başlayan yangında Leyla Ertaş (21) kocası Hasan Ertaş (24) 1 yaşındaki bebekleri irfan efe feci şekilde yandı. Hamile olduğu öğrenilen Leyla Ertaş, kocası Hasan ve bebekleri çevredekiler tarafından yanan evden çıkarılarak önce üzerleri ıslatıldı. Ardından bölgeye gelen ambulans ile Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Durumları ağır olan Ertaş Çifti, Aydın’da yapılan ilk müdahalelerinin ardından Leyla Ertaş İstanbul’a sevke edildi. Hasan Ertaş için de yer arandığı belirtildi.

Bu arada yıkılan duvarların altında kalan yeni yavrulamış bir anne köpek de telef olurken, vatandaşlar köpeğin 8 adet yavrusunun yardım edilmesi için belediye ekiplerinden yardım istediler.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan-guterres Görüşmesi Erdoğan-guterres Görüşmesi
Türkiye’de Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk Oylaması 16 Nisan 2017’de Türkiye’de Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk...
Tc Başbakanı Yıldırım İle Bm Genel Sekreteri Guterres’in Ortak Basın Toplantısı (2-son) Tc Başbakanı Yıldırım İle Bm Genel Sekreteri...
Türkiye, Anayasa Değişikliği İçin Referanduma Gitmeye Hazırlanıyor Türkiye, Anayasa Değişikliği İçin Referanduma...
Yolcu Kriz Geçirdi Uçak Geri Döndü Yolcu Kriz Geçirdi Uçak Geri Döndü
Fbı'nın 2 Saatte Yaptığı Testi 34 Dakikaya İndirdi Fbı'nın 2 Saatte Yaptığı Testi 34 Dakikaya İndirdi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Erdoğan-guterres Görüşmesi
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terörle...

Haberi Oku