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Evde Dehşet Saçtı!

KADIKÖY’de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Kaan Yardım (35), 63 yaşındaki annesi Gönül Yardım’ı bıçaklayarak öldürdü. Evde yüzü kanlar içinde yakalanan Yardım’ın 8 ay önce de annesini boğazından, babasını ise kulak, boğaz ve göğüs altından yaraladığı ortaya çıktı.

Evde Dehşet Saçtı!

KADIKÖY’de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Kaan Yardım (35), 63 yaşındaki annesi Gönül Yardım’ı bıçaklayarak öldürdü. Evde yüzü kanlar içinde yakalanan Yardım’ın 8 ay önce de annesini boğazından, babasını ise kulak, boğaz ve göğüs altından yaraladığı ortaya çıktı.

20 Aralık 2014 Cumartesi 17:37
Evde Dehşet Saçtı!
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Olay, Kadıköy Göztepe Birinci Ortabayır Sokak’ta bulanan Başak 2 Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 11.00 sıralarında Gönül Yardım’ın oturduğu daireden kavga seslerinin geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, kapıyı açtığında Gönül Yardım’ın (63) kanlar içinde yerde yattığını gördü. Gönül Yardım’ın bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Ev içinde arama yapan polis, salonda yüzü kanlar içinde oturan Kaan Yardım’ı (35) gözaltına aldı. Bu sırada ekmek almak için fırına giden Mehmet Yardım, evinin kapısında görünce şok oldu. Oğlunun eşini öldürdüğünü öğrenen Mehmet Yardım, üzüntüden yıkıldı. Olayın duyulmasının ardından  eve gelen kızları Birce ise annesinin ölümü karşısında üzüntüden şoka girdi.


Yapılan araştırmada Kaan Yardım’ın İzmir’de yaşadığı eşinden boşandıktan sonra anne ve babasının yanına yerleştiği ve bir yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan Kaan Yardım’ın geçtiğimiz nisan ayında annesini boğazından babasını ise kulak, boğaz ve göğüs altından yaraladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaan Yardım, polis merkezine götürüldü. Polisin cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor.

 
Son Güncelleme: 20.12.2014 17:40
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