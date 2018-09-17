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Erdoğan: “(Rusya İle) Siyasi, Askeri, Ekonomik Birçok Konularda Fikir Alışverişlerimiz Birbirimizi Güçlendirecek Boyuttadır“

Erdoğan: “(Rusya İle) Siyasi, Askeri, Ekonomik Birçok Konularda Fikir Alışverişlerimiz Birbirimizi Güçlendirecek Boyuttadır“

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:47
Erdoğan: “(Rusya İle) Siyasi, Askeri, Ekonomik Birçok Konularda Fikir Alışverişlerimiz Birbirimizi Güçlendirecek Boyuttadır“

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ... 
ERDOĞAN: "(RUSYA İLE) SİYASİ, ASKERİ, EKONOMİK BİRÇOK KONULARDA FİKİR ALIŞVERİŞLERİMİZ BİRBİRİMİZİ GÜÇLENDİRECEK BOYUTTADIR"

"SOÇİ'DEN ÇIKACAK AÇIKLAMA İNANIYORUM Kİ BÖLGEYE DE ÇOK DAHA FARKLI BİR UMUT OLACAKTIR"

"BÖLGESEL KONULARDAKİ DAYANIŞMAMIZ BÖLGEYE UMUT VERİR. ŞU ANDA SADECE BÖLGEMİZ DEĞİL DÜNYANIN GÖZÜ İNANIYORUM Kİ BUGÜN SOÇİ'DE"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Rusya ile) Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır." dedi.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin başında selamlama konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Putin'e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, kısa süre içerisinde gerek Soçi'de gerekse İstanbul ve Tahran gibi diğer yerlerde mevkidaşı Putin ile birçok kez bir araya geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"(Rusya ile) Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda bu noktada fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Özellikle bölgesel konulardaki dayanışmamız gerçekten bölgeye de umut verir. Şu anda sadece bölgemiz değil dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır."

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, görüşmenin yapılacağı salona geçmeden önce ayaküstü bir süre sohbet etti.

Görüşmede Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Rus heyetinde ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yer aldı.

Görüntü alınmasının ardından Erdoğan ve Putin görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

 

Son Güncelleme: 17.09.2018 18:50
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