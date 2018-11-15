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Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

15 Kasım 2018 Perşembe 19:09
Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: "KIBRIS TÜRK HALKININ KURTULUŞ MÜCADELESİNDE CANLARINI FEDA EDEN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, MİNNETLE ANIYORUM. TÜRKİYE, KARDEŞ KKTC HALKININ HER ZAMAN YANINDA OLACAKTIR"

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

 Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır."

 

Son Güncelleme: 15.11.2018 22:25
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