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Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMED AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.
Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi törenle karşıladı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yemekte bir araya geldi.
Yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi de katıldı.

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Son Güncelleme: 15.08.2018 18:53
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