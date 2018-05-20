Erdoğan-İzetbegovic ortak basın toplantısı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Türkiye ile Bosna Hersek'in muhteşem ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Boşnak lider, Bosna Hersek’e çalışma ziyaretinde bulunan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştiği görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İzetbegovic, Türkiye ile Bosna Hersek’in muhteşem ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üyelik sürecimizde ve ekonomik kalkınmamızda her zaman yanımızda. Bosna Hersek de bölgede istikrar noktasında Türkiye'nin yanındadır. Sadece Türkiye için değil tüm Avrupa'nın istikrarı için gösterdiğiniz çabadan ötürü sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesine de değinen İzetebgovic, Türkiye’de ve bölgede istikrarın sağlanmasını ve terörle mücadeleyi Bosna Hersek olarak desteklediklerini kaydetti.

İki ülkenin çok sayıda iş birliği anlaşmasına sahip olduğunu hatırlatan Boşnak lider, ikili ticari ilişkilerin geliştiğini ve 4 yıl öncesine göre iki kat artan ticaret hacminin geçen yıl 800 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.



İzetbegovic, yenilenen serbest ticaret anlaşmasının da ikili ticaret ilişkilerini geliştireceğini kaydederek, ticaret hacmindeki hedefin bir milyar avro olduğunu ifade etti.Türkiye’ye et ihracatı konusunda da 5 yıllığına 8 bin ton kotası getirildiğine dikkati çeken İzetbegovic, un, şeker ve ayçiçek yağı ihracatı konusunda da on binlerce tonun söz konusu olduğunu aktardı.Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad arasında Türkiye’nin desteğiyle yapılması planlanan otoyol projesine de değinen İzetbegovic, bugün iki ülke bakanlarının bu konuda bir iyi niyet mektubu imzaladığını söyledi.İzetbegovic, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü iş birliği sürecine de önem verdiklerini ifade ederek, öte yandan Türkiye’nin Bosna Hersek'teki kredi hatlarının da geri dönüşlerin teşviki noktasında son derece önemli olduğunu vurguladı.Bosna Hersek’in son durumu hakkında da Erdoğan'a bilgi verdiğini anlatan İzetbegovic, Bosna Hersek’teki gerçek resmin, medyada aktarılandan çok daha iyi olduğunu belirtti.