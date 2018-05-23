Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk halkına 'döviz' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekilleri ile buluştuğu iftar programında konuşma yaptı. Kurda yaşanan kısmi dalgalanmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesinlikle Türkiye'deki ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir' dedi. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye halkına sesleniyorım kendi milli paramızı dövizle değiştirmeyin milli ve yerlilik budur." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programıın ardında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran ayrı bir öneme sahip. İlk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir.'' dedi. Erdoğan. ''15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiçbirşeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı'' şeklinde konuştu.