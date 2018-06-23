Erdoğan'a küfreden 6 kişi hakkında karar

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde oturan gruptan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlattı.



Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 4 şüpheli kamera kayıtlarından belirlendi.



Polisin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.