Emekli maaşları erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekli maaşlarının 18 Ağustos'ta bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan alınabileceğini açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyeleri yarın ödenecek. Emekli Sandığı emeklileri ise ikramiyelerini 17 Ağustos Cuma günü alacak.

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık bağlananlara, hisseleri oranında ikramiye ödenecek. İş göremezlik geliri olanlar ise derecelerine göre ikramiye alacak.

Biner liralık bayram ikramiyesinden 12 milyona yakın emekli faydalanacak. Ödemelerin toplam tutarı 10 milyarı aşıyor.

Öte yandan emeklilerin ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık maaşları öne alındı.

Buna göre maaşı Kurban Bayramı tatiline rastlayan emekli ve hak sahipleri,, 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi günü de bankalardan maaşlarını alabilecek.