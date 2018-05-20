Efsane dizi Arka Sokaklar 13'e yürüyor...

Mesut Yar bugünkü köşesinde önceki gün reytinglerde yine açık ara birinci olan Kanal-D'nin fenomen Dizisi Arka Sokaklar'ı masaya yatırdı: Şu bir gerçek ki ya kanal ya da yapımcı Türker İnanoğlu ağabeyimiz “bu iş bitti” diyecek ve “Arka Sokaklar” (Kanal D) öyle sona erebilecek. Başka yolu yok...

Televizyon yazarı Mesut Yar bugünkü köşesinde önceki gün reytinglerde yine açık ara birinci olan Kanal-D'nin fenomen dizisi arka sokalar'ı masaya yatırdı:

Şu bir gerçek ki ya kanal ya da yapımcı Türker İnanoğlu ağabeyimiz “bu iş bitti” diyecek ve “Arka Sokaklar” (Kanal D) öyle sona erebilecek. Başka yolu yok... Bana göre “Arka Sokaklar” Türk ekranlarının gelmiş geçmiş “boynu bükük dolaşmayan” belki de tek dizisidir...

Önceki gün reytinglerde yine açık ara birinci olduğunu görünce aklımdan başka da bir fikir geçmedi. Ekranda 13’üncü sezonuna yürüyor, farkında mısınız? Maşallah diyelim ve ekleyelim; ömrü uzun olsun!