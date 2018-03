Domuz Saldırısından Tecavüz Çıktı!

Jandarma timleri, aylar süren çalışmalar sonucu faili meçhul bir cinayeti aydınlattı. Edinilen bilgiye göre olay, 4 Mayıs tarihinde Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana geldi. Hacıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Emine Söyler, mahalle dışındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan kadının bölgede sayıca fazla olan domuzlar tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Kırsal mahalle sakinlerinin domuz saldırısı olarak gördüğü olayda Jandarma timleri araştırmalarını sürdürdü. İlk etapta kadının parmağındaki yüzüklerin ve kulağındaki küpelerin yerinde olmadığını tespit eden timler, olayın ardından kadına ait cep telefonunun Ayvalık'ta bir cep telefonu bayiine satıldığını tespit etti. Caddede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek adeta iğne ile kuyu kazan jandarma ekipleri, cep telefonunun A.S. tarafından satıldığını tespit etti.



DNA EŞLEŞMESİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ



Ayvalık'ta A.S. tarafından satılan cep telefondan yola çıkan jandarma timleri, A.S. ve 6 arkadaşını Cumhuriyet Savcılığı'nın izni ile teknik takip aldı. Bu arada maktule Emine Söyler'e ait cenaze otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli tıp raporunda Söyler'in cenazesinde erkek DNA izine rastlandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, F.S.'den alınan DNA, maktulenin üzerinde bulunan DNA ile eşleşti. burhaniye Adliyesi'ne sevk edilen F.S. tutuklandı.

Son Güncelleme: 18.12.2014 16:03