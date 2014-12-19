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Diş Eti Rahatsızlıkları, Gebeliği Olumsuz Etkiliyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Duran, gebelikteki diş eti rahatsızlıklarının erken doğum ve düşüğe neden olabildiğini söyledi.

Diş Eti Rahatsızlıkları, Gebeliği Olumsuz Etkiliyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Duran, gebelikteki diş eti rahatsızlıklarının erken doğum ve düşüğe neden olabildiğini söyledi.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
Diş Eti Rahatsızlıkları, Gebeliği Olumsuz Etkiliyor
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AİBÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. DURAN:

"HAMİLELERDE ŞİDDETLİ DİŞ ETİ RAHATSIZLIĞI VARSA BU, ERKEN VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞINA NEDEN OLABİLMEKTEDİR"

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Duran, gebelikteki diş eti rahatsızlıklarının erken doğum ve düşüğe neden olabildiğini söyledi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların ağız ve diş sağlığının korunması için ailelere önemli görevler düştüğünü anlattı.

Her anne adayı ve annenin öncelikle diş sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirten Duran, bebeklerin diş sağlığının hamilelikle başladığını kaydetti.

"Hamileliğin getirmiş olduğu hormonal denge değişiklikleri, diş eti rahatsızlığı ihtimalini normal insanlara göre kat kat arttırmaktadır" diyen Duran, şu bilgiyi paylaştı:

"Hamilelerde şiddetli diş eti rahatsızlığı varsa bu, erken ve düşük doğum ağırlığına neden olabilmektedir. Aslında diş eti bakımı hamilelikte başlamalıdır. Anne adayı, dişlerine iyi bakarak, çocuğunun sağlıklı doğmasına aracılık etmeli. Çocukların dişleri 6 ya da 8 aylıkken çıkmaya başlar. Dişleri çıktıktan sonra bebeklerin dişlerini fırçalama gibi alışkanlıkları olmamaktadır. Dolayısıyla anne, ıslak temiz bez ya da pamukla bebeğinin dişlerini temizlemelidir.

Bunu ilerleyen dönemlerde çocuğun el hareketleri alışana ve fırça tutmaya başlayana kadar yapmalıdır. İlerleyen dönemde anne, rol model olduğu için dişini fırçaladığı zaman çocuk onu sürekli görür ve bilinçaltına yerleştirir. Dolayısıyla ilerleyen dönemde çocuk fırçayı eline alıp dişini fırçalayana kadar bu görev annenin sorumluluğundadır."

BİBERON ÇÜRÜĞÜNE DİKKAT

Duran, çocukların dişlerinin erken yaşlardan itibaren çürümeye başladığına işaret ederek, bunun sebebini bebeklerin dişlerinin temizlenmemesine bağladı.

Annelerin, çocuklarını beslerken şekerli gıdalardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Duran, "Anne, çocuğunu şekerli gıdayla beslemek zorundaysa besledikten sonra dişlerini mutlaka temizlemesi gerekiyor. Aslında çocuk özellikle gece yatarken şekerli gıdalar vermemeli veya verilen süt şekerli olmamalı. Bu şeker diş üzerine yapışarak daha sonra çürümesine neden oluyor. En çok karşılaştığımız sorunlardan birisi 'biberon çürüğü' dediğimiz olaydır. Bu da çocuğa verilen sütün şekerli olmasından kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

Duran, çocuklarda en çok görülen diğer problemin dişlerdeki çarpıklık olduğu bilgisini vererek, bunun iki nedeni bulunduğunu aktardı.

Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birincisi, süt dişlerinin zamanından erken ya da geç düşmesi, ikincisi ise çene darlığıdır. Dolayısıyla bütün bu problemlerin ortadan kaldırılması lazım. Çocuk küçük yaşlardan itibaren hekime götürülmeli, ağız ve diş gelişimi takip edilmeli. Çocukların 3 yaşından itibaren hekime götürülmesini istiyoruz. Çocukların artık 3 yaşında süt dişlenme dönemi bitmiştir. Bu süt dişlenme döneminden çok kısa süre sonra çürük gelişimi başlar."

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