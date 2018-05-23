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Devlet Bahçeli Kimi Ziyaret'e Gitti...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor.

Devlet Bahçeli Kimi Ziyaret'e Gitti...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 19:57
Devlet Bahçeli Kimi Ziyaret'e Gitti...

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı'ya hastanede ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor.

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Alaattin Çakıcıgeçtiğimiz cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

DEVLET BAHÇELİ ZİYARET ETTİ Alaattin Çakıcı'yı bugün tedavi gördüğü hastanede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti. BAHÇELİ, AF ÇAĞRISINDA İKİ İSMİ ÖN PLANA ÇIKARMIŞTI Devlet Bahçeli, 12 Mayıs tarihinde Twitter üzerinden 'af çağrısı' yapmıştı.

Devlet Bahçeli, yaptığı çağrıda iki ismi ön plana çıkarmıştı. Devlet Bahçeli, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın aday gösterildiği için cezaevinden çıkarılma çağrılarıyla ilgili olarak, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" demişti. MHP TWİTTER'DAN DUYURDU Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yı ziyaretini Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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