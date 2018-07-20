Demet Akalın sosyal medyada alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yaptığı paylaşım alay konusu oldu.

Şarkılarında olduğu gibi Twitter hesabından da atarlı göndermeler yapan Demet Akalın, bu kez fena çuvalladı.



Akalın, Twitter hesabından 'İyi geceler' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Mantara bile kültür veren rabbim sana vermediyse vardır bir bildiği' ifadelerini kullandı.



Demet Akalın, bu paylaşımla takipçilerinin diline düştü.







İşte Akalın'ı ti'ye alan sosyal medya kullanıcılarının o paylaşımlarından bazıları:









































