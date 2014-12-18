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Davutoğlu: Petroldeki düşüş ekonomiyi olumlu etkiler

Başbakan Ahmet Davutoğlu, petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomiye olumlu etki yapacağını söyledi

Davutoğlu: Petroldeki düşüş ekonomiyi olumlu etkiler

Başbakan Ahmet Davutoğlu, petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomiye olumlu etki yapacağını söyledi

18 Aralık 2014 Perşembe 12:53
Davutoğlu: Petroldeki düşüş ekonomiyi olumlu etkiler
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Düşüşü tüketiciye ve vatandaşlara yansıttıklarını belirten Davutoğlu, "Petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklanan bir gevşeme, disiplinden kopuş söz konusu olmayacak" dedi.
Ahmet Davutoğlu "10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planları"nı açıklarken Rusya'daki finansal dalgalanmaya da gönderme yaptı.
Davutoğlu, "Bu krizi piyasalara hissettirmeden yönetebilme kabiliyeti açısından büyük bir sınavdan geçiyoruz." diye konuştu.
Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle petrol fiyatları ve dünya piyasalarında son dönemdeki yaşanan çalkantılar da göz önüne alındığında, orta ve uzun vadeli bir yapısal dönüşüm programı açıklamak her şeyden önce ekonomi yönetimimizin istikrar konusundaki kararlılığını gösteren bir tutumdur."
Lüks tüketimi 'caydırıcı' önlemler

Davutoğlu dönüşüm programı eylem planlarının; üretimde verimliliğin artırılması, yurt içinde tasarrufun özendirilmesi, lüks tüketimi caydıracak önlemler alınması, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi ve kamu gelirlerinin artırılmasını öngördüğünü söyledi.
Söz konusu eylem planları arasında kayıtdışılığın azaltılması, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi de bulunuyor. 
Son Güncelleme: 18.12.2014 12:54
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