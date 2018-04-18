Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek: Seni başkan yapacağız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasından sonra sosyal medyada Erdoğan'a çok büyük destek geldi.
'SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ'
Erdoğan'a desteğini açıklayan bir çok sosyal medya kullanıcısı 'Seni Başkan Yapacağız' ifadesini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen destek mesajlarından bazıları;
Muhammed emin ATAKER@EminAtaker
Büyük gün 24 haziran seni Başkan yapacaz Reis
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Söz verdik Başbakan
yaptık
Söz verdik Cumhurbaşkanı yaptık
Söz veriyoruz
Seni Başkan yapacağız
Biz #SeçimeHazırızReis
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Abdullah Sait Önal@AbdullahSOnal
Tek Devlet dedik.
Tek Millet dedik.
Tek Vatan dedik.
Tek Bayrak dedik.
Allah inananlarla beraberdir dedik ve sırtımızı sadece Allah'a dayadık.
İnşAllah 24 Haziran 2018'de seni başkan seçip 2023 ve 2053 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.#İyikiVarsınReis@RT_Erdogan
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2023 Hedeflerine Doğru Recep Tayyip ERDOĞAN Liderliğinde Daima İleri!
Allah'ın İzni ile Seni Başkan Yapacağız...#BaşkanErdoğan
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Bora Demiraslan@BoraDemiraslan
24 Haziran günü seni başkan yapacağız.#BaşkanErdoğan
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Mesut Burhan ATAK✔@BurhannAtak
Seni Başkan Yapacağız !#BaşkanErdoğan
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#TarihiSEÇİM e hazır #24HazirandaZafere gidiyoruz
Seni BAŞKAN yapacağız#BaşkanErdoğan @RT_Erdogan
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Yeni bir Türkiye
Yeni bir düzen
için #BaşkanErdoğan diyoruz. Seni Başkan yapacağız.