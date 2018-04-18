Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek: Seni başkan yapacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasından sonra sosyal medyada Erdoğan'a çok büyük destek geldi.



'SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ'



Erdoğan'a desteğini açıklayan bir çok sosyal medya kullanıcısı 'Seni Başkan Yapacağız' ifadesini kullandı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen destek mesajlarından bazıları;

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