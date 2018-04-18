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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasından sonra sosyal medyada Erdoğan'a çok büyük destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasından sonra sosyal medyada Erdoğan'a çok büyük destek geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek: Seni başkan yapacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasından sonra sosyal medyada Erdoğan'a çok büyük destek geldi.

'SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ'

Erdoğan'a desteğini açıklayan bir çok sosyal medya kullanıcısı 'Seni Başkan Yapacağız' ifadesini kullandı. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen destek mesajlarından bazıları; 

 

Resmi Twitter'da görüntüle

Muhammed emin ATAKER@EminAtaker

Büyük gün 24 haziran seni Başkan yapacaz Reis

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Mustafa Uzun@MUSTAFAUZUN__

Söz verdik Başbakan
yaptık

Söz verdik Cumhurbaşkanı yaptık

Söz veriyoruz
Seni Başkan yapacağız

Biz

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Abdullah Sait Önal@AbdullahSOnal

Tek Devlet dedik.
Tek Millet dedik.
Tek Vatan dedik.
Tek Bayrak dedik.
Allah inananlarla beraberdir dedik ve sırtımızı sadece Allah'a dayadık.
İnşAllah 24 Haziran 2018'de seni başkan seçip 2023 ve 2053 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.@RT_Erdogan

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Akliselim Düzce@akliselimdzc

2023 Hedeflerine Doğru Recep Tayyip ERDOĞAN Liderliğinde Daima İleri!

Allah'ın İzni ile Seni Başkan Yapacağız...

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Bora Demiraslan@BoraDemiraslan

24 Haziran günü seni başkan yapacağız.

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Mesut Burhan ATAK@BurhannAtak

Seni Başkan Yapacağız !

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Nergiz-S Uçar@nergiz_ucar

e hazır gidiyoruz
Seni BAŞKAN yapacağız @RT_Erdogan

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

vahdet uluyol@vahdet_uluyol

Yeni bir Türkiye 
Yeni bir düzen
için  diyoruz. Seni Başkan yapacağız.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıERDOĞANSosyalMedyaDestek
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