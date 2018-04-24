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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan( İYİ )parti açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye yönelik milletvekili transferi hamlesini, "YSK kararı cumartesi de verebilirdi cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan( İYİ )parti açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye yönelik milletvekili transferi hamlesini, "YSK kararı cumartesi de verebilirdi cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi.

24 Nisan 2018 Salı 00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan( İYİ )parti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCHP'nin İYİ Parti'ye yönelik milletvekili transferi hamlesini, "YSK kararı cumartesi de verebilirdi cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ Parti gerek CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi" dedi. Erdoğan, "Bunun ötesinde senin 15 tane vekilin partinden ayrılıyor sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Söz de İYİ Parti de bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı, onlar oturdu mu bu nasıl bir iş? Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun Güneş Motel olayından çok daha öte durumu söz konusu parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bunun ötesinde senin 15 tane vekilin partinden ayrılıyor sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Söz de İYİ Parti de bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı, onlar oturdu mu bu nasıl bir iş? Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun Güneş Motel olayından çok daha öte durumu söz konusu parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da benim halkım benim vatandaşlarım parlementoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Çözüm yeri sandıktır. Sanmdıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır. Sandık sandık dediler şimdi baskın seçim diyorlar siz istediniz; şimdi baskın seçim diyorsunuz. Gönlünüzü yaptık hadi hayırlı olsun. Er meydanı dediler buyurun meydan benim daha 1,5 senem vardı makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi alıştı bu işe tek maharetin var kongrelerde iyi kazanıyorsun sandıkta kaybediyorsun." ifadelerine yer verdi.

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Son yaşanan olaylarda YSK ile ilgili düşünceniz nedir, sürecin yönetilmesi açısından sorusuna Erdoğan, "YSK kararı cumartesi de verebilridi cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi gerek sözde İYİ Parti gerek CHPbu zor duruma düşmeyebilirdi."

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANCHPIyiPartiAçıklaması
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