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25 Nisan 2017 Salı 19:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklama: AK Parti'nin Başına Döneceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklama: AK Parti'nin Başına Döneceğim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklama: AK Parti'nin Başına Döneceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Routers'e yaptığı açıklamada: "Resmi sonuçları bekliyorum, Ak Parti'nin başına döneceğim." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

AYM'nin ve AİHM'nin referandum sonuçlarını değerlendirme yetkisi yok. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Ak Parti'nin başına döneceğim. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yok.

Operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgi verdik. Teröristler yok edilene kadar operasyonlar sürecek.

DETAYLAR BİRAZDAN...


 
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