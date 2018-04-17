Ahmet Hakan: Bütün CHP’liler ölü taklidi yapsa iyi olur

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, "Seda Sayan’ın “Lerzan Mutlu’yu affettim, Kemal Kılıçdaroğlu’nu affetmeyeceğim” açıklaması karşısında bütün CHP’liler ölü taklidi yapsa iyi olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'daki sınır karakoluna giden bazı ünlü isimlerden olan Seda Sayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirileri yüzünden 'çok bozulduğunu' söylemiş 'Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim' demişti.



Seda Sayan'ın bu sözleri günlerdir konuşulurken Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da konuyu köşesine taşıdı.



Seda Sayan'ın karşısında hiçbir CHP'linin laf yarışında başarılı olamayacağını söyleyen Ahmet Hakan, 'Seda Sayan'ın “Lerzan Mutlu'yu affettim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim” açıklaması karşısında bütün CHP'liler ölü taklidi yapsa iyi olur' dedi.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:



CHP, SEDA SAYAN'LA LAF YARIŞTIRABİLİR Mİ?



O Seda Sayan ki...



- İcabında canlı yayında “lan” der.



- “Açtırmasınlar benim ağzımı” diye söze başlar.



- Makineli tüfek gibi saydırır aklına hayaline gelmeyecek lafları.



- Kendisini överken hiçbir ölçü tanımaz.



- Karşısındakini kötülerken de hiçbir ölçü tanımaz.



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Böyle bir Seda Sayan portresi karşısında...



Hiçbir CHP'linin laf yarışında başarılı olma ihtimali yoktur.



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Dolayısıyla...



Seda Sayan'ın “Lerzan Mutlu'yu affettim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim” açıklaması karşısında...



Bütün CHP'liler ölü taklidi yapsa iyi olur.