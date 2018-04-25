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"CHP'li Özgür Özel'den Abdullah Gül açıklaması"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri iddialarını yalanladı.

"CHP'li Özgür Özel'den Abdullah Gül açıklaması"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri iddialarını yalanladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:12
"CHP'li Özgür Özel'den Abdullah Gül açıklaması"

CHP'li Özgür Özel'den Abdullah Gül açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri iddialarını yalanladı.

Ankara'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olacağı iddiaları konuşuluyor. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitterhesabından yaptığı açıklamada, 'Yeter...Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta' ifadelerini kullandı.

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CHPÖZGÜR ÖZELGülAçıklaması
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