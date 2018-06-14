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Çavuşoğlu: “Ege ve Kıbrıs’ta hiçbir zaman taviz verilmeyecek; KKTC ile Kıbrıs Türk halkının hakları sonuna kadar savunulacak”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurguladı.

Çavuşoğlu: “Ege ve Kıbrıs’ta hiçbir zaman taviz verilmeyecek; KKTC ile Kıbrıs Türk halkının hakları sonuna kadar savunulacak”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurguladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:32
Çavuşoğlu: “Ege ve Kıbrıs’ta hiçbir zaman taviz verilmeyecek; KKTC ile Kıbrıs Türk halkının hakları sonuna kadar savunulacak”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz. Artık Türkiye'nin sondaj gemisi var. Türkiye'nin kapasitesi büyük. Geçmiş aylarda biliyorsunuz bazı sondajları, İtalyanlar dahil engelledik. Ama biz de bu bölgede sondaj yapıyoruz. Ekonomik çıkarlar bakımından da doğalgaz, petrol, Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikler bakımından da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz" ifadesini kullandı. 

Çavuşoğlu, Kral FM'de "Mehmet'in Gezegeni" adlı radyo programına konuk oldu, güncel gelişmeleri değerlendirdi.

"KKTC'NİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Yunanistan ile ilişkiler, adalar ve Ege konusuna ilişkin son durumu değerlendiren Çavuşoğlu, adalar konusunda manipülasyon yapıldığını belirterek, "Sadece bizim dönemimizde değil, Kardak krizinden sonra adaların hukuki, fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır. Biz buna müsaade etmeyiz. Bir araştırma konusunda bile Türkiye'nin izni olmadan buradan bir kuş bile uçamaz. Bir kaya parçası bile verilmemiştir" dedi.

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Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz. Artık Türkiye'nin sondaj gemisi var. Türkiye'nin kapasitesi büyük. Geçmiş aylarda biliyorsunuz bazı sondajları, İtalyanlar dahil engelledik. Ama biz de bu bölgede sondaj yapıyoruz. Ekonomik çıkarlar bakımından da doğalgaz, petrol, Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikler bakımından da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz" ifadesini kullandı. 

"ARTIK AB İLE BU VİZELERİ KALDIRMAMIZ LAZIM"

Çavuşoğlu, AB ile ilişkiler ve vize serbestisi konularına ilişkin, Türkiye'nin bugüne kadar 74 ülkeyle vizeyi kaldırdıklarını, bu ülkelere en son olarak Özbekistan'ın eklendiğini söyledi.

Türkiye- AB arasında vize müzakerelerinin devam ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En son 7 kriterle ilgili biz yaptıklarımızı anlattık. Onlar şimdi bir çalışma yaptılar ve alt grupta görüşmeler devam ediyor. Seçimden sonra AB yetkilileriyle, Timmermans ve diğer yetkililerle bizzat görüşeceğiz. Artık bu vizeleri kaldırmamız lazım. Bu ciddi bir haksızlıktır Türkiye'ye."

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılan zirveye ilişkin bir soru üzerine de bu yakınlaşmanın tüm dünya için önemli olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 11:30
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