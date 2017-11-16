ÇAVUŞOĞLU: 'ÇÖZÜM İSTERKEN KKTC ÜZERİNDEKİ İZOLASYONUN KALDIRILMASI İÇİN DE ÇABALIYORUZ”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk tarafının Kıbrıs konusunda neler yapılacağını istişare ettiğini, konunun diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin garantör ülke olarak üzerine düşeni yapacağını vurguladı.AA’nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.KIBRIS'TA ÇÖZÜM ARAYIŞLARIKıbrıs meselesine kalıcı bir çözüm bulunması için İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen görüşmelerde Rum tarafının çözüm istemediğinin görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, görüşmelerin sonunda "suya sabuna dokunmayan bir rapor" çıkmasına rağmen, Türk tarafının çözüm için sarfettiği çabaların BM ve AB ülkeleri tarafından görüldüğünü ve her platformda samimiyetle dile getirildiğini anlattı.Türk tarafının Kıbrıs konusunda neler yapılacağını istişare ettiğini, konunun diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin garantör ülke olarak üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Çavuşoğlu "Çözüm isterken KKTC üzerindeki izolasyonun kaldırılması için, KKTC'nin daha fazla temsilcilik açması için KKTC pasaportunun daha fazla ülkede geçerli olması için de çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.