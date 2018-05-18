Bodrum ve KKTC Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı

Bodrum Masterler ve Veteranlar Derneği ile Gazi Mağusa Futbol Masterları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dostluk maçı yaptı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın da aralarında olduğu Gazi Mağusa Futbol Masterlar Derneği üyeleri, Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Bodrum Masterler ve Veteranlar Derneği takımının davetlisi olarak ilçeye gelen heyet, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile makamında bir araya geldi. İki derneğin master takımları, daha sonra ilçe stadında dostluk maçı oynadı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'yi Türkiye'nin her yerinde tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bu tür ziyaretleri çok önemsediklerini ifade eden Ataoğlu, "Bu ziyarette hem bu bölgeyi tanıdık hem de bölgemizi tanıttık. Bu bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Buradaki turizm çeşitliliğini de yakından gördük. Acentelerle de yakın temasta bulunduk." dedi.

Yakın süreçte Bodrum turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Ataoğlu, şunları kaydetti:



"Yapacağımız karşılıklı iş birliği çerçevesinde biz de turizm anlamında katkıda bulunmak istiyoruz. Turistlerin bizim bölgeyi de görmesini istiyoruz. Bu hem bizi hem de Bodrum'u olumlu etkileyecektir. Unutulmasın ki KKTC hepimizin adasıdır. Burada yaşayan herkesi kendi adalarıymış gibi gördükleri KKTC'ye davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte ciddi bir atılım olduğunu görüyoruz. Antalya'da turizm yüzde 73 civarında arttı. Bu rakam buraya da yansıyacak. Bu durum bizi oldukça mutlu eder. Antalya ve Bodrum'da yaptığımız görüşmelerle bu turistlerin KKTC'yi de ziyaret etmesini amaçlıyoruz."Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Bodrum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.Uluçay, "Dostluk maçı için Bodrum'a geldik. Bodrum Masterler ve Veteranlar ile daha önce maç yapmıştık. Bu kez onlar bizi ağırladı." diye konuştu.Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise sporun, barış ve kardeşlik olduğuna dikkati çekerek, heyete teşekkür etti.Dostluk maçını izleyen bir grup taraftar, her iki takıma da alkışlarla destek verdi.