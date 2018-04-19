BİR ÇOCUĞUN KAHRAMANI OLMAK İSTERMİSÎNİZ?

BİR ÇOCUĞUN KAHRAMAN I OLMAK İSTERMİSÎNİZ?
Başkan serdar bir sözü oldu bir umutla bir sesle damarlarinizdan 3 tup kan verin bir çocuğun kahramanı olun haydi türkiye donür " ol hayat kurtar nasıl donur oldum' normal kan gibi verdim ve daima hiç bişey acı duymadim bir kök hücre vererek bir çocuğun kahramanı olabilir siniz kök hücre"yi nerden ögrendim belkide sensinin toplandısında ögrendim herkezi donur olun diye kızılay merkez lerine davet ettiler bende düşündüm ve kök hücre verdim kartımı aldım çok mutluyum engel yok diyoruz