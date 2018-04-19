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BİR ÇOCUĞUN KAHRAMANI OLMAK İSTERMİSÎNİZ?

Bugün çapa kan merkezi nden KÖK HUCRE BAGIŞCI KARTINI 'alan HERKEZ ONU TANIYAN ENGEL YOK DIYEN ADAM hayatına bir iyilik kat engelliler gençlik komisyonu başkanı serdar kurtuluş kartıni aldı ve herkezi Türk kök hucreye davet etti

BİR ÇOCUĞUN KAHRAMANI OLMAK İSTERMİSÎNİZ?

Bugün çapa kan merkezi nden KÖK HUCRE BAGIŞCI KARTINI 'alan HERKEZ ONU TANIYAN ENGEL YOK DIYEN ADAM hayatına bir iyilik kat engelliler gençlik komisyonu başkanı serdar kurtuluş kartıni aldı ve herkezi Türk kök hucreye davet etti

19 Nisan 2018 Perşembe 23:48
BİR ÇOCUĞUN KAHRAMANI OLMAK İSTERMİSÎNİZ?

BİR ÇOCUĞUN KAHRAMAN I OLMAK İSTERMİSÎNİZ?

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Bugün çapa kan merkezi nden KÖK HUCRE BAGIŞCI KARTINI 'alan HERKEZ ONU TANIYAN ENGEL YOK DIYEN ADAM hayatına bir iyilik kat engelliler gençlik komisyonu başkanı serdar kurtuluş kartıni aldı ve herkezi Türk kök hucreye davet etti

Başkan serdar bir sözü oldu bir umutla bir sesle damarlarinizdan 3 tup kan verin bir çocuğun kahramanı olun haydi türkiye donür " ol hayat kurtar nasıl donur oldum' normal kan gibi verdim ve daima hiç bişey acı duymadim bir kök hücre vererek bir çocuğun kahramanı olabilir siniz kök hücre"yi nerden ögrendim belkide sensinin toplandısında ögrendim herkezi donur olun diye kızılay merkez lerine davet ettiler bende düşündüm ve kök hücre verdim kartımı aldım çok mutluyum engel yok diyoruz

Son Güncelleme: 20.04.2018 00:25
Anahtar Kelimeler:
KökHücreBAĞIŞCIKartı
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