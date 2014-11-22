TC BAŞBAKANI AHMET DAVUTOĞLU VE ABD BAŞKAN YARDIMCISI JOE BİDEN, DOLMABAHÇE'DEKİ ÇALIŞMA YEMEĞİ ÖNCESİ BASINA AÇIKLAMA YAPTI

DAVUTOĞLU: "SAYIN BİDEN'İN BU ZİYARETİ, BÜTÜN BU ALTYAPI ÜZERİNDE DAHA KAPSAMLI BİR İSTİŞARE İÇİN ÇOK UYGUN BİR ZEMİN OLUŞTURUYOR. AYRICA KIBRIS KONUSUNDA DA KENDİSİNİN KIBRIS ZİYARETİYLE İVME KAZANAN MÜZAKERELERİ DE TABİİ ELE ALACAĞIZ"

BİDEN: "EN SON BAŞBAKANI GÖRDÜĞÜM ZAMAN KENDİSİ DIŞİŞLERİ BAKANIYDI. KENDİSİ BİR ÜST KADEMEYE GEÇTİ AMA BEN HALA BAŞKAN YARDIMCISIYIM. BU KONUDA KENDİSİNDEN DERS ALMALIYIM"

TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Davutoğlu ve Biden, görüşme öncesi basına görüntü verdi ve açıklama yaptı.

Biden'i Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Davutoğlu, Türkiye ile ABD ilişkilerinin, uluslararası sistemin en iyi yapılandırılmış ilişkileri arasında geldiğini ve çok köklü geleneğe sahip olduğunu belirtti.

Davutoğlu, Türkiye ve ABD'nin Soğuk Savaş süresince küresel düzeyde birçok meydan okumayı birlikte göğüslediğini dile getirerek, "Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan krizlere de yine Bosna, Kosova başta olmak üzere birlikte ortak çözümler ürettik. 11 Eylül'den sonra Afganistan başta olmak üzere uluslararası teröre karşı birlikte mücadele ettik. 2008 küresel krizinden sonra G-20'de birlikte küresel ekonomik krize çözüm bulmaya çalıştık. Şimdi de Ortadoğu başta olmak üzere uluslararası birçok kriz bölgesinde ortak yaklaşımlarla bu krizleri çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Biden'in Türkiye'ye Ukrayna'dan, kendisinin de Irak'tan geldiğini hatırlatan Davutoğlu, Türkiye'nin ve ABD'nin bütün kriz bölgelerine yönelik yaklaşımının, krizlerin çözümünde çok önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Davutoğlu, son dönemde özellikle Suriye ve Irak'ta IŞİD terör örgütüne karşı yürütülecek mücadele ve Suriye'de rejimin işlediği suçlar konusunda yakın temas ve işbirliği içinde olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile NATO Zirvesi'nde bu çerçevede önemli görüşmeler yaptığını, geçen hafta kendisinin de G-20 Zirvesi'nde Avustralya'da Obama ile istişare etme olanağı bulduğunu söyledi.

Davutoğlu, iki ülkenin istihbarat, diplomasi ve askeri yetkililerinin Washington ve Ankara'da çok yoğun görüşmeleri olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Sayın Biden'in bu ziyareti, bütün bu altyapı üzerinde daha kapsamlı bir istişare için çok uygun bir zemin oluşturuyor. Zamanlı ziyareti dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kıbrıs konusunda da kendisinin Kıbrıs ziyaretiyle ivme kazanan müzakereleri de tabii ele alacağız. Türk ve ABD idarecileri bir araya geldiğinde hiçbir zaman dosya tamamıyla bitmez, zaman da yetmez. Biraz sonra onları istişare edeceğiz, yarın da Atlantik Konseyi toplantısında birlikte dinleyicilere hitap edeceğiz. Tekrar kendisine 'Hoşgeldiniz' diyorum."

"BİRBİRİMİZE KARŞILIKLI ÇOK GÜVENİYORUZ"

Joe Biden da sözlerine, "Uzun zamandan beri birbirimizi tanıyoruz ve çok uzun zamandan beri dostuz. Hem dost hem de NATO müttefiki olan Türkiye'de bulunduğum için çok mutluyum. Dostlar birbirlerini merakta bırakmaz" diyerek başladı.

Bosna ve Kosova'daki ortak çalışmaları hatırladığını ifade eden Biden, "Birçok hem bölgesel hem ulusal çok zor konularda birlikte ve her zaman çok iyi çalıştık. Askeri ortaklığımız çok güçlü ve birbirimize karşılıklı çok güveniyoruz. Şunu da söylemek istiyorum: En son Başbakanı gördüğüm zaman kendisi dışişleri bakanıydı. Kendisi bir üst kademeye geçti ama ben hala başkan yardımcısıyım. Bu konuda kendisinden ders almalıyım" diye konuştu.

Davutoğlu ve Biden, açıklamanın ardından çalışma yemeğine geçti.