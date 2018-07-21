Bedelli askerliği bekleyen ünlüler

Bedelli askerlikle ilgili düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Bedelli askerlikten yararlananlara 28 günlük temel askeri eğitim şartı da getirilecek. Bu açıklama sonrası gözler bedelli askerliği bekleyen ünlülere çevrildi