Bedelli askerliği bekleyen ünlüler
Bedelli askerlikle ilgili düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Bedelli askerlikten yararlananlara 28 günlük temel askeri eğitim şartı da getirilecek. Bu açıklama sonrası gözler bedelli askerliği bekleyen ünlülere çevrildi
Henüz askerliğini yapmamış çok sayıda ünlü oyuncu da bedelli askerlikten yararlanabilecek.İşte bedelli askerliği bekleyen ünlüler...
Berk Atan
Doğum tarihi: 1991
Ekin Koç
Doğum tarihi: 1992
İlyas Yalçıntaş
Doğum tarihi: 1989
Yusuf Çim
Doğum tarihi: 1991
Alperen Duymaz
Doğum tarihi: 1992
Metin Akdülger
Doğum tarihi: 1988
İdo Tatlıses
Doğum tarihi: 1999
Tolga Sarıtaş
Doğum tarihi: 1991
Furkan Andıç
Doğum tarihi: 1990
Gökhan Alkan
Doğum tarihi: 198
Edis Görgülü
Doğum tarihi: 1990
Hilmi Cem İntepe
Doğum tarihi: 1999
Can Yaman
Doğum tarihi: 1989