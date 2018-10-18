banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97454
ALTIN
222.306
DOLAR
5.6250
STERLİN
7.3454
EURO
6.4525
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Lapta’da tecavüz soruşturması
Lapta’da tecavüz soruşturması
Sokak ortasında tüfekle tehdit
Sokak ortasında tüfekle tehdit
banner282

Başsavcılıktan “Kaşıkçı“ açıklaması

Başsavcılıktan “Kaşıkçı“ açıklaması

18 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Başsavcılıktan “Kaşıkçı“ açıklaması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: "İNCELEME VE SORUŞTURMAYA İLİŞKİN DİĞER ADLİ İŞLEMLER AYRICA DEVAM ETMEKTE OLUP, SORUŞTURMA, ULUSLARARASI HUKUK/TEAMÜL, ANLAŞMA VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE RİAYET EDİLEREK TİTİZLİKLE VE TÜM BOYUTLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

"SORUŞTURMA SÜRECİNDE, İLERLEYEN AŞAMALARDA GEREKTİĞİ TAKDİRDE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMALAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.14'te gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili 6 Ekim'de savcılıkça açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

Olayın Levent Polis Merkezi'ne 2 Ekim'de saat 16.40'ta Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay mahallinin diplomatik misyon temsilciliği olması sebebiyle Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı yetkili temsilcilikleriyle gereken yazışmalar yapılmış ve olay mahallinde yapılacak arama ve kriminal incelemeler için izin verilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu talebimizin 15 Ekim'de Suudi Arabistan yetkili makamlarınca kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine aynı gün İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden arama el koyma ve inceleme kararları alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı başkanlığındaki olay yeri inceleme ekibiyle birlikte konsolosluk binası konutu ve konsolosluk araçlarında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup, soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır."

 

Son Güncelleme: 18.10.2018 18:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’dan Atina’ya “Doğu Akdeniz” uyarısı
Ankara’dan Atina’ya “Doğu Akdeniz” uyarısı
Doğu Akdeniz'de sıcak anlar... Deniz Kuvvetleri engelledi
Doğu Akdeniz'de sıcak anlar... Deniz Kuvvetleri engelledi
Yunan Savaş Gemisinden Türk Araştırma Gemisine Taciz
Yunan Savaş Gemisinden Türk Araştırma Gemisine Taciz
"menopoz Sonrası İçin Kaliteli Yaşayın"
“Güneş enerjili perde“ üretip ihracatına başladı
“Güneş enerjili perde“ üretip ihracatına başladı
Ortaokul Öğrencileri Sudan Tasarruf Sağlayan Sulama Sistemi Geliştirdi
Ortaokul Öğrencileri Sudan Tasarruf Sağlayan Sulama Sistemi Geliştirdi
Duayen Foto Muhabiri Ara Güler Vefat Etti
Duayen Foto Muhabiri Ara Güler Vefat Etti
Türk Bilim İnsanının Ödüllü Projesi Kanser Tedavisinde Umut Oldu
Türk Bilim İnsanının Ödüllü Projesi Kanser Tedavisinde Umut Oldu
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Abd'li Mevkidaşıyla Görüştü
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Abd'li Mevkidaşıyla Görüştü
Pompeo havalimanında Erdoğan ile görüşüyor
Pompeo havalimanında Erdoğan ile görüşüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim