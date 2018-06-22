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Başkent'te DEAŞ operasyonu

Başkent'te DEAŞ operasyonu

22 Haziran 2018 Cuma 12:00
Başkent'te DEAŞ operasyonu

Başkent'te DEAŞ operasyonu

Ankara’da eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen DEAŞ mensubu teröristlere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde eylem hazırlığında bulundukları belirlenen DEAŞ mensuplarının yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, önceden belirlenen adreslere şafak baskını gerçekleştirdi. İkametlere birer birer giren polisler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 14 DEAŞ'lı, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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