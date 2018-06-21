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Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonu adım adım ilerliyor...

Başbakan Yıldırım, "Zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda" dedi.

Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonu adım adım ilerliyor...

Başbakan Yıldırım, "Zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda" dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:16
Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonu adım adım ilerliyor...

Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonu adım adım ilerliyor

Başbakan Yıldırım, "Zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk'te gündemi değerlendirdi. 

"Kandil operasyonu adım adım ilerliyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Kandil operasyonunun adım adım ilerlediğini belirtti. 

"Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar." 

"Münbiç işi olumlu bir adımdır"

Yıldırım, ABD ile ilişkileri konuşarak çözmekten yana olduklarını vurguladı. 

"Her şeye rağmen Münbiç işi olumlu bir adımdır. ABD ile işleri görüşerek, konuşarak çözmekten yanayız. İlişkilerimizi bozmaktan yana değiliz." 

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Münbiç/ABD ile ilişkiler ile ilgili olarak Başbakan Yıldırım, "Ama 'Ne pahasına olursa olsun', bunu bizden beklerlerse bu yanlış olur. Türkiye alternatifsiz değil" dedi.

Başbakan Yıldırım, ABD ile ilişkilerin daha fazla gerilmemesini istediklerini söyledi. 

"Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde 'bir dakika' diyecekleri bir ülke değildir. Ümit ederiz ilişkiler daha fazla gerilmez. Çünkü Türkiye, NATO’nun köklü bir ülkesi, ABD’den sonra en güçlü ülkesi. NATO içinde böyle bir çelişki, çatışma ortamı NATO’nun bölgedeki etkinliğini, gücünü de önemli ölçüde olumsuz etkiler."

"Açsın seçim beyannamelerine baksın"

Başbakan Yıldırım, CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin parlamenter sistem vaadi için "Yapma şansı yok" dedi. 

"Muharrem İnce eğer cumhurbaşkanı adayı olarak bu vaatleri veriyorsa, bir yandan da 'parlamenter sisteme döneceğiz' diyorsa, bunları yapma şansı yok. Açsın seçim beyannamelerine baksın. Bilmiyor, çünkü seçim beyannamesini parti başkanı açıklıyor. Orada cumhurbaşkanının temsili makam olduğu yazıyor. Temsili makam olan cumhurbaşkanı nasıl bu işleri yapacak. İkisinden biri yanlış. Ya parlamenter sisteme dönme iddiası yanlış, yahut da söylenen bu vaatlerin hiçbirinin gerçekleşme şansı yok."

"Partim nasıl bir görev veriyorsa o görevi büyük bir aşkla yaparım"

Yıldırım, birinci derecedeki işinin İzmir'e daha çok zaman ayırmak olduğunun altını çizdi. 

"Ben bugüne kadar hiçbir göreve talip olmadım, bundan sonra da böyle bir talip olma durumum yok. Partim ne gerekiyorsa, nasıl bir görev veriyorsa ben o görevi büyük bir aşkla yaparım. Milletimizin vereceği her tür sorumluluğu yaparım. İzmir benim seçim bölgem, İzmir’den milletvekili adayıyım. İzmirliler tekrar bana güvenlerini gösterirse birinci derecedeki işim İzmir’e daha çok zaman ayırmak." 

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