Başbakan Yıldırım: AKPM kendi işine baksa iyi olur

Başbakan Yıldırım, AKPM'nin Türkiye'deki erken seçimin ertelenmesi talebiyle ilgili olarak, "AKPM kendi işine baksa iyi olur. Seçimi Türkiye yapacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, AKPM'nin Türkiye'deki erken seçimin ertelenmesi talebiyle ilgili olarak, 'AKPM kendi işine baksa iyi olur. Seçimi Türkiye yapacak' dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la ortak basın toplantısı düzenledi.





Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 'Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu egilimler görüyoruz. Hızlı tren, bankacılık gibi alanlarda ciddi yatırımlar var. Ülkemizde 600'ün üzerinde İspanyol firması var. Terörle mücadele konusunda İspanya ile Türkiye'nin benzer tecrübelere sahip olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye 2016 15 Temmuz'unda darbe girişimiyle yüz yüze geldi. Bunun sorumlusu FETO terör örgütüdür. Buna yönelik İspanya'nın ülkemize verdiği desteği unutmuyoruz. Sayın Başbakan'la İspanya'da da bu terör örgütünün faaliyetlerinin izlenmesi konusunda düşüncelerimizi paylaştık. Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü nettir, toprak bütünlüğü esastır. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'de devam eden iç savaş ve oluşan mağduriyetler büyük bir insanlık sorunudur. Türkiye Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla şunu da yapıyor; Avrupa'nın göçten emniyetli olmasına da katkı sağlıyor. Türkiye NATO sınırlarını koruma görevini de ifa ediyor. İlişkilerimizi daha ileriye taşıma fırsatı bulacağız.'Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'deki erken seçimin ertelenmesi talebine yönelik soruyu yanıtlayan Yıldırım, 'AKPM kendi işine baksa iyi olur. Seçimi Türkiye yapacak' dedi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rajoy, Patriot hava savunma sistemiyle ilgili bir soruya '2018 sonuna kadar bu uzatma yapılmıştır' yanıtı verdi.