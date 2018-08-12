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Başakşehir-Trabzonspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig'de açılış haftasının belkide en önemli maçında Trabzonspor ile Başakşehir 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Başakşehir, Da Costa ve Adebayor'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

Başakşehir-Trabzonspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig'de açılış haftasının belkide en önemli maçında Trabzonspor ile Başakşehir 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Başakşehir, Da Costa ve Adebayor'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:22
Başakşehir-Trabzonspor maç sonucu: 2-0

Bir tarafta Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir... Diğer tarafta Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor. İki takım Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleye her iki takım da istekli bir şekilde başladı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının içinde son haftaya kadar kalmayı başaran ev sahibi Başakşehir, maçın ilk dakikalarında istediği baskıyı kuramadı. Trabzonspor özellikle bu dakikalarda Rodallega ile tehlikeli ataklara girdi. Ancak Bordo Mavili ekip faydalanamadı.

Başakşehir aradığı golü 43'te buldu. Manuel Da Costa, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kornerde topa iyi yükselen tecrübeli savunmacı topu filelerle buluşturmayı başardı.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Mücadelenin 2. yarısında Trabzonspor atak yaratmak için savunmada risk alınca Başakşehir bu boş alanı Visca ile değerlendirmeye çalıştı.

Abdullah Avcı 2. yarıda kritik iki değişikliğe de imza attı ve tecrübeli isimler Emre Belözoğlu ve Adebayor'u sahaya sürdü. Bu da maçın üstünlüğünü ele geçirmede önemli bir adım oldu ve 90+1. dakikada golcü futbolcu Adebayor, ligin ilk haftasında golünü atmayı başardı.

Mücadelede başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor ise sezona puansız başlamak zorunda kaldı.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner (Dk. 60 Emre), Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia (Dk. 55 Napoleoni), Bajic (Dk. 77 Adebayor)

TRABZONSPOR: Onur - Pereira, Toure, Mustafa, Ibanez, Onaz, Kucka (Dk. 71 Abdulkadir Parmak), Sosa, Abdulkadir Ömür, Yusuf (Dk. 82 Olcay), Rodallega

GOLLER: Dk. 43 Manuel da Costa, Dk. 90+1 Adebayor (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Gökhan İnler, Caiçara (Medipol Başakşehir) - Yusuf, Onazi (Trabzonspor)

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