Babasının zincire vurduğu genç kız...

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise 4. sınıf öğrencisi S.Y. (18) annesi S.Y ve babası M.Y. evde olmadığı bir zamanda erkek arkadaşını eve çağırdı. Baba ise evde unuttuğu cüzdanını almak için işten eve geri gelip kapıyı açarak içeri girdi. Bu arada içeride kızını bir erkekle birlikte otururken gördü. Erkek şahıs evden kaçtı. Baba genç kıza bağırarak, "Bundan sora okula gitmek yok, sana ceza veriyorum" dedi. Öfkeli baba, işe gitmeden kızının evden dışarı çıkmaması için 9 metre zincirle kapıya bağladı. Bunun üzerine psikolojisi bozulan genç kız, annesi gelmeden evdeki babasının kuru sıkı tabancasını alarak göğüsüne bir el ateş etti. Bu arada, anne S.Y ise pazardan evine döndü. Kızını yerde kapının önünde kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansa alıp Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yakın mesafeden göğüsüne ateş ettiği için hayati tehlikesi olan genç kız yoğun bakıma kaldırıldı. Genç kız hayatta kalma mücadelesi verirken babanın ifadesine başvuruldu.

Son Güncelleme: 20.12.2014 12:14