Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Babasının Zincire Vurduğu Genç Kız...

Babasının zincire vurduğu genç kız...

Babasının Zincire Vurduğu Genç Kız...

Babasının zincire vurduğu genç kız...

20 Aralık 2014 Cumartesi 12:09
Babasının Zincire Vurduğu Genç Kız...
banner238
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise 4. sınıf öğrencisi S.Y. (18) annesi S.Y ve babası M.Y. evde olmadığı bir zamanda erkek arkadaşını eve çağırdı. Baba ise evde unuttuğu cüzdanını almak için işten eve geri gelip kapıyı açarak içeri girdi. Bu arada içeride kızını bir erkekle birlikte otururken gördü. Erkek şahıs evden kaçtı. Baba genç kıza bağırarak, "Bundan sora okula gitmek yok, sana ceza veriyorum" dedi. Öfkeli baba, işe gitmeden kızının evden dışarı çıkmaması için 9 metre zincirle kapıya bağladı. Bunun üzerine psikolojisi bozulan genç kız, annesi gelmeden evdeki babasının kuru sıkı tabancasını alarak göğüsüne bir el ateş etti. Bu arada, anne S.Y ise pazardan evine döndü. Kızını yerde kapının önünde kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansa alıp Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yakın mesafeden göğüsüne ateş ettiği için hayati tehlikesi olan genç kız yoğun bakıma kaldırıldı. Genç kız hayatta kalma mücadelesi verirken babanın ifadesine başvuruldu. 
Son Güncelleme: 20.12.2014 12:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim